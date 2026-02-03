In Italia, cresce l’interesse per Frankenstein, il mostro di Mary Shelley. La figura di questa creatura divide tra chi la vede come un essere crudele e chi invece come un essere che cerca amore e comprensione. La storia di Frankenstein affascina da sempre, tra timore e tenerezza, e continua a catturare l’immaginazione di lettori e spettatori.

Frankenstein la creatura. Un mostro crudele o un essere ammaliato dalla dolcezza e dall’essere umano? E la duplice lettura di un personaggio entrato nell’iconografia letteraria e cinematografica. Una creatura che ha sempre evocato emozioni tra loro contrastanti: terrore e dolcezza. E se il celeberrimo film di Mel Brooks ci restituisce entrambi gli aspetti in maniera esilarante e intelligente, la compagnia Motus – uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale – ci propone una versione teatrale quanto mai interessante. Andrà infatti in scena venerdì sera (ore 21), al Teatro Sperimentale Frankensteindiptych (love story + history of hate), ovvero due capitoli di un progetto ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande con Silvia Calderoni e Alexia Sarantopoulou, dedicato alla figura di Frankenstein. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Frankenstein è tutto da scoprire. L'emozione tra terrore e dolcezza

Approfondimenti su Frankenstein Creatura

