Questa mattina, in tribunale, Francis Kaufmann si presenta con capelli rasati, voce bassa e lacrime agli occhi. L’uomo, accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili, cerca di dimostrare la sua innocenza chiedendo una perizia psichiatrica. La sua difesa spera che questa possa cambiare il corso del processo.

La difesa di Francis Ford Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, tenta la carta della perizia psichiatrica. Il colpo di scena è arrivato nel corso della prima udienza del processo che vede accusato il cittadino americano di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Kaufmann a processo L'uomo è comparso in aula con i capelli rasati e una felpa blu. Dopo essersi dichiarato con il nome Rexal Ford, ha seguito l'udienza accanto al suo difensore. Per tutto il tempo ha parlato a bassa voce, in una sorta di soliloquio interrotto anche dal pianto, durante il quale ha ripetuto di «essere innocente» e accusando «i testimoni di essere tutti mafiosi». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Francis Kaufmann, la strategia in aula per salvarsi: capelli rasati, voce bassa e lacrime. «Sono Rexal Ford e sono innocente»

Approfondimenti su Villa Pamphili

Oggi Rexal Ford, conosciuto come Kaufmann, si è presentato in aula per rispondere dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili.

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Pamphili

Argomenti discussi: Francis Kaufmann, il processo: gli omicidi della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova e le tappe dell'orrore; Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili: Kaufmann presente in aula; San Valentino a Villa Farnesina: gli affreschi di Raffaello con la storia d’amore più bella del Rinascimento; Processo Villa Pamphili, le parole shock di Francis Kaufmann. È caos in aula.

Francis Kaufmann, oggi il processo: gli omicidi della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova e le tappe dell'orroreLa vicenda che oggi vede Charles Francis Kaufmann seduto sul banco degli imputati inizia nei primi giorni di giugno del 2024, in una delle ... msn.com

Villa Pamphili, chiesta la perizia psichiatrica per Kaufmann dopo le frasi in aula: I testimoni sono mafiosiIniziato il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica per l'imputato Francis Kaufmann ... virgilio.it

Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi. " Così Francis Kaufmann, che davanti ai giudici si presenta come Rexal Ford, ha aperto la sua difesa durante la prima udienza per il caso di Villa Pamphili. In quell’occasione, Kaufma - facebook.com facebook

#Roma Al via il processo a Francis Kaufmann, lo statunitense accusato di duplice omicidio della compagna e della figlia di appena 11 mesi. I corpi furono ritrovati a giugno a Villa Pamphili. Soliloquio di Kaufmann “Sono innocente. I testimoni sono tutti mafiosi”. x.com