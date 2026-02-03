Francis Kaufmann chiesta la perizia psichiatrica Poteva essere fermato? L’esperto | Difficile ipotizzare potesse macchiarsi di tali delitti

Francis Kaufmann si è presentato in aula dicendo di essere innocente e accusando i testimoni di essere mafiosi. L’avvocato ha chiesto che venga fatta una perizia psichiatrica, mentre l’esperto ha detto che è difficile capire se avrebbe potuto commettere quei delitti. Kaufmann ha ripetuto più volte di non aver nulla a che fare con i reati contestati. La vicenda resta aperta e il processo continua.

“ Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi “. Lo ha ripetuto per diversi minuti, mentre era seduto ieri in aula, Francis Ford Kaufmann. L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie e la figlia, trovate senza vita l’estate scorsa a Villa Pamphili a Roma. Seduto vicino al suo difensore, Kaufmann, che ha dichiarato di chiamarsi Rexall Ford, ha anche pianto. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il penalista Paolo Foti ha spiegato di aver “ fatto istanza affinché venga disposta una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Notizie.com

Durante la prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili, l’avvocato di Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica.

Questa mattina a Roma è iniziato il processo per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili.

