Francia | in dieci uomini abusano di un bambino di cinque anni a Lille

La polizia francese ha arrestato dieci uomini coinvolti in un grave episodio a Lille. Secondo le prime ricostruzioni, un bambino di cinque anni è stato vittima di abusi tra novembre 2024 e febbraio 2025. Il bambino sarebbe stato drogato senza sapere cosa gli stesse succedendo, portato a partecipare a serate di “chem-sex” con il padre presente. La procura ha aperto un’indagine per risalire a tutte le responsabilità.

I fatti risalgono al periodo compreso tra novembre 2024 e il 14 febbraio 2025. Sotto l'effetto di narcotizzanti somministrati a sua insaputa, il bambino sarebbe stato coinvolto in delle serate "chem-sex" – rapporti sessuali sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – accompagnato dal padre e alla mercé di dieci sconosciuti. Anche l'uomo avrebbe subito aggressioni sessuali e tentativi di stupro nel corso degli incontri. A rivelarlo la procura di Lille, città del nord della Francia, che ha affidato il caso alla Brigata per la tutela dei minori. Le indagini hanno confermato "la realtà degli eventi", anche grazie all'esistenza di filmati delle serate, pubblicati online e ottenuti dalla polizia.

