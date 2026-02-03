Una frana si è abbattuta questa mattina sulla strada provinciale 7 di Loppia, vicino al bivio per il cimitero di Barga. Il maltempo ha fatto scivolare detriti e fango sulla carreggiata, colpendo anche un’auto che passava in quel momento. Il vetro di un veicolo è stato danneggiato, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I tecnici stanno lavorando per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la strada.

Barga (Lucca), 3 febbraio 2026 – Una frana provocata dal maltempo delle ultime ore si è abbattuta sulla strada provinciale 7 di Loppia, nei pressi del bivio per il cimitero a Barga. Una pianta e un cumulo di detriti hanno completamente invaso la carreggiata e hanno colpito anche il vetro di un'auto che stava transitando in quel momento. Non ci sono state conseguenze per il conducente del veicolo. La strada è stata chiusa al traffico intorno alle 11, ma è stata riaperta a senso unico alternato, dopo l'intervento degli uomini e dei tecnici della provincia di Lucca. Maltempo anche in Versilia. Alcuni smottamenti franosi segnalati anche lungo le strade collinari di Camaiore, in particolare lungo via della Torre, la strada che conduce alla frazione di Metato, si sono verificati a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio durante la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana sulla strada, colpito il vetro di un’auto

Approfondimenti su Barga Lucca

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Barga Lucca

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, la strada per Gela è completamente spaccata: le immagini dal drone; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita.

Frana sulla strada di Loppia, disagi per il trafficoLOPPIA - Uno smottamento questa mattina si è abbattuto sulla strada provinciale 7 di Loppia, nei pressi del bivio per il cimitero di Loppia. Sulla ... giornaledibarga.it

Frana sulla provinciale di Loppia: i detriti invadono la stradaLa strada è rimasta per un breve periodo chiusa al traffico, ma poi è stata riaperta a senso unico alternato, dopo l’intervento degli uomini e dei tecnici della provincia di Lucca. noitv.it

Frana Contrada, giovedì riapertura parziale della strada #frana #contrada #viabilità #strada #telenostra - facebook.com facebook

Evacuate 500 persone per frana a Niscemi, aperta solo una strada. Sfollati portati al Palasport. Schifani e Musumeci seguono con attenzione #ANSA x.com