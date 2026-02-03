Questa mattina il Comune di Avellino ha convocato una riunione per affrontare le criticità causate dalla frana che interessa l’hinterland. I rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sulle azioni da mettere in atto per mettere in sicurezza le strade e prevenire ulteriori rischi. La situazione rimane delicata e richiede interventi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questa mattina, 3 febbraio 2026, presso il Comune di Avellino, una riunione istituzionale dedicata all’esame delle gravi criticità connesse al movimento franoso che ha interessato la Strada Statale n. 88 “dei Due Principati”, con particolare riferimento alle condizioni dell’alveo e delle sponde del Torrente Schiti e alle possibili soluzioni da adottare per la mitigazione del rischio e la tutela della pubblica incolumità. All’incontro hanno partecipato il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, dirigenti e tecnici comunali, nonché i Sindaci dei Comuni di Contrada e Aiello del Sabato, l’ avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Frana e rischi, il Comune di Avellino in soccorso dell’hinterland

Approfondimenti su Avellino Hinterland

Il 8 gennaio si è tenuto a Palazzo Caracciolo un incontro tra rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e del Coordinamento Territoriale Avellino Hinterland.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avellino Hinterland

Argomenti discussi: Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano; La frana di Niscemi e il ruolo del monitoraggio nella prevenzione del rischio; Frana a Niscemi: collina in movimento, 1.500 sfollati; Non solo Niscemi, il 94% dei comuni è a rischio per frane, alluvioni e valanghe.

Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il puntoDurante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, la presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Domenica Motta, ha definito Niscemi la priorità dell’Italia , esprimendo vicinanza e solidarietà ... tg.la7.it

Frana di Niscemi, il geologo Monaco: Fenomeno enorme e difficilmente contenibileLa frana che ha colpito Niscemi è un evento di dimensioni eccezionali e al momento difficilmente contenibile. A spiegarlo è Carmelo Monaco, professore ... thesocialpost.it

Chiusa per frana la Provinciale 157, Longi a rischio isolamento - facebook.com facebook

#Frana #Niscemi, continuano i crolli: a rischio biblioteca con 4mila testi x.com