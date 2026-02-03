Fortitudo due trasferte per guarire La svolta passa da Torino e Ruvo
La Fortitudo si prepara a due trasferte importanti per uscire dal momento difficile in trasferta. La squadra spera di trovare la svolta a Torino e Ruvo di Puglia, dove cerca punti per risalire la classifica. Pesaro continua a sorprendere e guida il campionato, mentre le grandi del torneo inciampano spesso lontano da casa.
Torino e Ruvo di Puglia, due sfide per lasciarsi alle spalle il mal di trasferta e continuare a risalire una classifica in cui Pesaro gioca bene, stupisce e guida con merito, mentre a turno tutte le presunte grandi inciampano. Nella parte alta della graduatoria dopo 25 giornate ci sono ancora 9 squadre nel giro di 6 punti, in una situazione che deve ancora srotolare la matassa. Nessuna delle squadre sembra al momento in grado di staccare le rivali, ecco così che in quella che è la maratona del campionato di serie A2, la lepre Pesaro è ancora nel mirino di tanti inseguitori a caccia del primo posto e del possibile approdo diretto alla serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Fortitudo Ruvo
Serie A2: domenica nel fortino del PalaDozza arriva Ruvo di Puglia. Fortitudo, ultima fatica in casa. Dopo due stop serve la scossa
Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia.
Serie A2: ore 18 al PalaDozza arriva la squadra pugliese penultima in classifica. Fortitudo più forte dell’emergenza. Servono i due punti contro Ruvo
Alle ore 18 al PalaDozza si sfideranno Fortitudo e Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica.
Ultime notizie su Fortitudo Ruvo
Argomenti discussi: Fortitudo, sconfitta a Scafati. Caja mastica amaro ma guarda avanti. Mancata solo l'attenzione nei momenti chiave; La Fortitudo torna al successo sbarazzandosi facilmente di Pistoia; Serie A2: domenica una gara speciale per Della Rosa. Fortitudo, passi avanti. Ma ancora non basta; La Fortitudo non sbaglia con Sorokas e le triple e domina la piccola Pistoia.
Fortitudo, due trasferte per guarire. La svolta passa da Torino e RuvoFortitudo in giro per l’Italia, dal Piemonte alla Puglia, ma a spasso con la Flats Service non ci saranno, almeno a Torino, i tifosi bolognesi. Come per il confronto di domenica 25 gennaio a Scafati, ... sport.quotidiano.net
Fortitudo bella a metà! Basta per regolare una spenta PistoiaAl termine di una partita non certo brillante, la Fortitudo inanella la dodicesima vittoria ( su tredici) tra le mura amiche del Paladozza. La classifica della Fortitudo passa sempre di più dalla ten ... baskettiamo.com
LA PORTIAMO A CASA NOI Risultato Finale Fortitudo 81-61 Pistoia : Sarto 3, Anumba 4, Della Rosa 8, Sorokas 16, Imbrò 9, Fantinelli 9, De Vico 13, Perkovic 15, Moretti 4. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.