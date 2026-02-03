La Fortitudo si prepara a due trasferte importanti per uscire dal momento difficile in trasferta. La squadra spera di trovare la svolta a Torino e Ruvo di Puglia, dove cerca punti per risalire la classifica. Pesaro continua a sorprendere e guida il campionato, mentre le grandi del torneo inciampano spesso lontano da casa.

Torino e Ruvo di Puglia, due sfide per lasciarsi alle spalle il mal di trasferta e continuare a risalire una classifica in cui Pesaro gioca bene, stupisce e guida con merito, mentre a turno tutte le presunte grandi inciampano. Nella parte alta della graduatoria dopo 25 giornate ci sono ancora 9 squadre nel giro di 6 punti, in una situazione che deve ancora srotolare la matassa. Nessuna delle squadre sembra al momento in grado di staccare le rivali, ecco così che in quella che è la maratona del campionato di serie A2, la lepre Pesaro è ancora nel mirino di tanti inseguitori a caccia del primo posto e del possibile approdo diretto alla serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, due trasferte per guarire. La svolta passa da Torino e Ruvo

Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia.

Alle ore 18 al PalaDozza si sfideranno Fortitudo e Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica.

