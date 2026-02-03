Forte dei dati da scansafatiche Merz cerca di dare ai tedeschi un po’ di senso del dovere

Il presidente della CDU Friedrich Merz si presenta con un volto deciso, cercando di scuotere i suoi elettori e i colleghi politici. Dopo settimane di critiche per la sua apparente pigrizia, Merz ha deciso di cambiare rotta. In un discorso pubblico, ha invitato i tedeschi a riscoprire il senso del dovere, usando parole dure e dirette. La sua strategia sembra voler mettere da parte le scuse e tornare a concentrarsi sul lavoro e sulla produttività, proprio come si fa con un vero Arbeitstier. Ora si aspetta una reazione dalla politica

Nel 2024 i lavoratori tedeschi sono rimasti a casa per 3,6 giorni all'anno in più rispetto al 2021. Mentre nel 2025 i giorni di malattia fra gli impiegati sono arrivati a 19,7 di giorni all'anno. Secondo il cancelliere, "con una settimana di quattro giorni e un equilibrio esagerato tra lavoro e vita privata, la prosperità non può essere mantenuta" Stacanovista in tedesco si dice Arbeitstier, letteralmente "bestia da lavoro". Tra i suoi sinonimi troviamo Arbeitspferd, "cavallo da lavoro". Ma se gli animali, volenti o nolenti, non hanno mai smesso di fare il loro dovere, i tedeschi di oggi, a detta del cancelliere Friedrich Merz, sono diventati un po' scansafatiche.

