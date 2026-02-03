Questa mattina si è alzato il sipario sulle semifinali della Coppa EFL con alcune anticipazioni. Sul sito 101greatgoals è stata pubblicata un’anteprima sulla sfida tra Manchester City e Newcastle, in programma questa settimana. I tifosi già pregustano una partita intensa, mentre le formazioni e le statistiche emergono come punti chiave per capire cosa ci aspetta. La sfida promette di essere una delle più calde di questa fase della competizione.

2026-02-03 16:23:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita Manchester City-Newcastle. Eddie Howe ammette che le probabilità sono alte contro il Newcastle quando visiterà l’Etihad Stadium per la gara di ritorno della semifinale della Coppa EFL contro il Manchester City, ma ha promesso che la sua squadra darà il massimo. Il City è in vantaggio per 2-0 dopo la prima partita al St James’ Park grazie ai gol di Antoine Semenyo e Rayan Cherki. Il Newcastle avrà un compito arduo se vuole ribaltare la situazione e tornare a Wembley. “Dobbiamo assolutamente avere questa convinzione”, ha detto Howe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anteprima delle semifinali della Coppa EFL

Approfondimenti su Manchester City Newcastle

