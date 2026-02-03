Formazioni Liga 23a giornata 2025 2026

Per la 23ª giornata della Liga 20252026 sono state ufficializzate le probabili formazioni, con le scelte fatte dagli allenatori per le squadre che scenderanno in campo nel prossimo turno del campionato spagnolo. Le compagini stanno definendo gli schieramenti in vista delle sfide, mentre gli appassionati attendono di scoprire le formazioni che sarà schierate. Le decisioni definitive saranno annunciate poco prima dell’inizio delle partite.

Probabili formazioni La Liga 23a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Formazioni Liga 23a giornata 2025/2026 Valencia Vs Real Madrid Potential 4-2-3-1 Line up with Carvajal in Laliga Jornada 23 Season 2025/26 Tutto quello che riguarda Formazioni Liga Liga 2025-2026: Elche-Espanyol, le probabili formazioniLa domenica della Liga si apre alle 14 con Elche-Espanyol, sfida delicata soprattutto in chiave salvezza. Alle 16.15 Valencia-Osasuna mette in palio punti pesanti, mentre alle 18.30 l’attesissimo derb ... sportal.it Liga 2025-2026: Girona-Celta Vigo, le probabili formazioniLa domenica della Liga si apre alle 14 con Elche-Espanyol, sfida delicata soprattutto in chiave salvezza. Alle 16.15 Valencia-Osasuna, con l’undici di Pamplona guidato dall’italiano Lisci, mette in pa ... sportal.it