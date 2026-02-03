Formazioni confermate mentre i Black Cats difendono il record di imbattibilità casalinga

Questa sera il Sunderland affronta il Burnley in Premier League. I Black Cats cercano di interrompere una serie di sconfitte e di tornare a vincere dopo un periodo difficile. La squadra di casa vuole difendere anche il record di imbattibilità casalinga, che dura da diverse partite. La partita si gioca in un clima caldo, con i tifosi pronti a sostenere i loro giocatori.

2026-02-02 20:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lunedì sera il Sunderland affronterà Burnley in Premier League mentre i Black Cats cercano di tornare a vincere. La squadra di Regis Le Bris ha avuto una bella prima metà di stagione in Premier League, ma negli ultimi tempi ha balbettato un po’. Hanno vinto solo le ultime sei partite, ma sono l’unica squadra a non aver ancora perso una partita casalinga di Premier League in questa stagione, vincendone sei e pareggiando cinque delle 11 partite allo Stadium of Light. L’unica squadra promossa ad avere un’imbattibilità casalinga più lunga in una stagione di Premier League è il Birmingham City nel 2009-10 (15).🔗 Leggi su Justcalcio.com

