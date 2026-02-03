Forlimpopoli addetto stampa al Comune | La Nostra Città presenta un' interpellanza Ci sono altre priorità

Il gruppo de La Nostra Città ha presentato un’interpellanza alla sindaca Milena Garavini e alla giunta comunale di Forlimpopoli. La richiesta riguarda il conferimento di un incarico di esperto di comunicazione, che il gruppo considera una priorità meno urgente rispetto ad altre questioni aperte in città. La sindaca e la sua squadra dovranno ora rispondere alle domande dei consiglieri, mentre la discussione si anima sulla gestione delle risorse e sulle scelte di comunicazione del Comune.

La lista civica ricorda come l'Amministrazione comunale “non ha mai perso l’occasione per evidenziare la scarsità delle risorse economiche - finanziarie a propria disposizione. A ciò si aggiunga che il personale dipendente del Comune di Forlimpopoli risulta numericamente carente in diversi settori strategici come quello della Polizia locale, quello dei servizi sociali e giovanili nonché quello degli addetti esterni (operai, cantonieri e giardinieri) in organico ai Lavori pubblici”. Collegamento veloce, quasi completati i primi due lotti. E dal governo arriva mezzo milione di euro Questionario sui professori, le reazioni: "Basta schedature, sono metodi fascisti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forlimpopoli Comune Roma, Massara sicuro: «Mercato? Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità. Ecco la nostra priorità» In un contesto di mercato in evoluzione, Massara di Roma ha dichiarato che la società sta monitorando attentamente eventuali ulteriori opportunità. Cau di Forlimpopoli, La Nostra Città attacca l'assessora Bondi: "Dichiarazioni imprecise e inaccettabili" Il gruppo de La Nostra Città critica duramente l'assessora Bondi in seguito alla seduta del consiglio comunale del 28 novembre, sollevando accuse di dichiarazioni imprecise e inaccettabili. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Forlimpopoli Comune Argomenti discussi: Forlimpopoli, addetto stampa al Comune: La Nostra Città presenta un'interpellanza. Ci sono altre priorità. Presi! Vi abbiamo scoperto. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica i delinquenti che hanno scaricato questa discarica nella nostra città. Per loro, sono scattate anche sanzioni con multe molto salate. Abbiamo così messo la parola fine a questo sc - facebook.com facebook La mostra “70 anni con Italia Nostra. Città, cultura, natura e paesaggio” sarà ospitata al Museo archeologico nazionale della Sibaritide dal 31 gennaio 2026 alla fine di febbraio. Stay tuned!! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.