Forlì si prepara a celebrare la tradizione della Madonna del Fuoco. Questa sera, la città si illumina con i lumini accesi lungo le strade e nelle piazze, un gesto che ogni anno risveglia l’identità locale. La gente si riunisce per partecipare a questa tradizione che non perde mai il suo fascino, portando in strada un po’ di calore e di fede.

La tradizione affonda le sue radici nel 1428, quando un incendio distrusse una scuola nei pressi della cattedrale, risparmiando miracolosamente un’immagine della Madonna con il Bambino Forlì rinnova anche quest’anno uno dei suoi gesti più identitari e sentiti: l’accensione dei lumini in onore della Madonna del Fuoco. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, in occasione della festa della Patrona, finestre, davanzali e balconi del centro storico e dei quartieri si illuminano, trasformando la città in un grande mosaico di luci. La tradizione affonda le sue radici nel 1428, quando un incendio distrusse una scuola nei pressi della cattedrale, risparmiando miracolosamente un’immagine della Madonna con il Bambino.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Madonna del Fuoco

Domani Forlì accende i riti della Madonna del Fuoco.

Da Forlì agli Stati Uniti, la festa della Madonna del Fuoco a Boston richiama ogni anno moltissimi fedeli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco

Argomenti discussi: Forlì si accende per la Madonna del Fuoco: la città illuminata dai lumini della tradizione; Unieuro Forlì, cuore e carattere: Cento battuta allo scadere in un’Arena infuocata; Da Forlì agli Usa, la Madonna del Fuoco accende la comunità di Boston: Per la festa la chiesa si riempie; Serie C Girone B. Si accende la lotta per la salvezza, con la parte bassa della classifica sempre più corta e carica di tensione.

Capitale della cultura 2028. Forlì e Cesena tra le finaliste: Ce la giocheremo sino alla fineIeri la designazione assieme a nove altri Comuni. Assegnazione del titolo entro fine marzo. I sindaci Zattini e Lattuca: Abbiamo tutte le carte in regola grazie a un progetto straordinario. ilrestodelcarlino.it

Capitale cultura, Forlì tra le 10 finaliste. E Piacenza si candida per il 2033Tra il 26 e il 27 febbraio si terranno le decisive audizioni pubbliche per scegliere la città vincitrice per il 2028 ... rainews.it

CULTURA, UFFICIALE L'ARRIVO DEI FONDI PER L'EX COLLEGIO AERONAUTICO - "È un esempio emblematico di restauro e riuso dell’architettura razionalista italiana nel contesto di Forlì", afferma la deputata Buonguerrieri - facebook.com facebook