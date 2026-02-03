A Forlì, Aradori ha scritto una serata da record. Con 31 punti, ha portato i suoi al massimo in carriera. La partita si è accesa negli ultimi secondi, quando Pepe ha segnato una tripla decisiva a pochi istanti dalla sirena, facendo esplodere l’Unieuro Arena. La vittoria è arrivata così, con un finale emozionante e un protagonista che resterà nella memoria dei tifosi.

La tripla di Pepe pochi istanti prima della sirena, domenica sera, ha fatto esplodere l’ Unieuro Arena. In precedenza, però, è stato vitale il tanto atteso contributo di Pietro Aradori, autore di una prestazione sopra le righe nella metà campo centese. Prima dell’assist decisivo che ha armato proprio la mano di Pepe, Aradori ha mandato a bersaglio la bellezza di 31 punti in 29’ di utilizzo. Conquistando una serie di prestigiosi record. Innanzitutto a livello personale. Perché Pietro, prima di domenica, non aveva mai segnato così tanto in una gara ufficiale. È il ‘career high’ di una lunghissima militanza tra club italiani ed esteri, ricca di trofei, autografata però in maglia biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, è stato un Aradori da record. I suoi 31 punti: serata al top in carriera

Le pagelle della partita: Masciadri si conferma infallibile da tre punti, mentre Gazzotti e Aradori mostrano segni di risveglio.

Nel 2014 ne segnò 34 in Nazionale, ma era un'amichevole. Non toccava i 30 da oltre due anni, in maglia Fortitudo

