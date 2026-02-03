Foreste boom di richieste per il bando prevenzione | Lucca e Massa fanno il pieno

La Toscana registra un vero e proprio boom di richieste per il bando sulla prevenzione delle foreste. La Regione ha appena approvato l’elenco delle domande, con Lucca e Massa che fanno il pieno di richieste. Ora inizia la fase di valutazione, mentre le comunità locali sperano di ottenere i fondi per mettere in sicurezza il patrimonio verde.

C’è il via libera per la messa in sicurezza del patrimonio verde toscano. La Regione ha approvato l’elenco delle domande per il bando dedicato alla prevenzione e al ripristino dei danni alle foreste. Un’operazione massiccia, finanziata con i fondi dello sviluppo rurale (CSR Feasr 2023-2027). Le risorse in campo sono ingenti. Si parla di 25,8 milioni di euro: è la dotazione più alta dell’intera programmazione per questo settore. Il motivo è semplice. L’obiettivo è blindare i boschi contro i cambiamenti climatici e gli eventi estremi sempre più frequenti. Per farlo, la Regione ha scelto una strada coraggiosa: il contributo coprirà il 100% delle spese sostenute.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Foreste Bando Foreste, prevenzione e ripristino danni, approvate le domande al bando per ricevere aiuti A Arezzo sono state approvate le domande per i finanziamenti destinati alla prevenzione e al ripristino dei danni nelle foreste. Ricostruzione post alluvione, boom di richieste per il bando paratie: oltre 4.700 domande In seguito alle recenti alluvioni, la Regione ha lanciato il bando paratie, registrando un boom di richieste oltre 4. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foreste Bando Argomenti discussi: Dieta di gennaio, boom di visite dal dietologo; Checco Zalone fa esplodere la febbre per il Cammino di Santiago, atteso boom di italiani. Foreste, prevenzione e ripristino danni, approvate le domande al bando per ricevere aiutiSoddisfazione da parte dell’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras per l’approvazione dell’elenco delle domande relative al bando per investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni forest ... msn.com Foreste, prevenzione e ripristino danni: approvate domande al bando per ricevere aiutiSoddisfazione da parte dell’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras per l’approvazione dell’elenco delle domande relative al bando per investimenti ... gonews.it Italia Due. . CRONACA. CARABINIERI FORESTALI: BOOM DI REATI AMBIENTALI IN CAMPANIA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.