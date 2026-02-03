Food Democracy HerWay | alle Murate una giornata per ripensare il cibo come diritto
Questa mattina alle Murate si è tenuta una giornata dedicata al cibo come diritto. L’evento ha riunito attivisti, ricercatrici e donne impegnate nel settore alimentare per parlare di come cambiare il sistema. Si sono confrontate idee e pratiche per promuovere una leadership condivisa e rafforzare il ruolo delle donne, sempre più protagoniste nella trasformazione di tutta la filiera del cibo, dall’agricoltura alla cultura.
L’evento nasce come momento di confronto e co-costruzione sul futuro del sistema alimentare, sui modelli di leadership condivisa e sul ruolo che le donne hanno – e continuano ad avere – nel trasformare la filiera del cibo, dall’agricoltura alla ricerca, dall’impresa alla cultura.Promosso da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
