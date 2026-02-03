Food Democracy HerWay | alle Murate una giornata per ripensare il cibo come diritto

Questa mattina alle Murate si è tenuta una giornata dedicata al cibo come diritto. L’evento ha riunito attivisti, ricercatrici e donne impegnate nel settore alimentare per parlare di come cambiare il sistema. Si sono confrontate idee e pratiche per promuovere una leadership condivisa e rafforzare il ruolo delle donne, sempre più protagoniste nella trasformazione di tutta la filiera del cibo, dall’agricoltura alla cultura.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.