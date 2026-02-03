Fontana di Trevi primo giorno a pagamento | oltre 5mila ingressi e musei civici gratuiti per i residenti

Oggi a Roma si è aperta ufficialmente la fase a pagamento per visitare la Fontana di Trevi. In poche ore, più di 5mila persone sono entrate nel sito, dimostrando un grande interesse. I musei civici restano invece gratuiti per i residenti di Roma e della Città Metropolitana. La novità ha attirato molti, anche se c’è chi si aspetta un afflusso più contenuto nei prossimi giorni. Intanto, i primi commenti sono misti: alcuni si dicono soddisfatti, altri preoccupati per le conseguenze sui visitatori e

