Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, torna a insistere sul problema dei decreti non convalidati. Secondo lui, il “fermo preventivo” è una procedura comune, usata anche in ambito poliziesco, ma il vero ostacolo resta la mancanza di una convalida ufficiale. Un elemento che alimenta le tensioni politiche e apre nuovi dubbi sulla gestione delle decisioni in ambito pubblico.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito che il fermo preventivo è stato sempre presente nella pratica poliziesca, ma «il problema è che la convalida non arriva». Le dichiarazioni sono state fatte a margine della cerimonia commemorativa dei Servitori della, tenutasi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli, durante la quale è stata discussa la proposta di pacchetto sicurezza in studio dal governo. Fontana, intervenendo su un intervento relativo all’utilizzo del fermo preventivo, ha sottolineato come l’uso di tale misura sia ormai meno frequente rispetto al passato, e ha evidenziato l’assenza del cosiddetto “verdetto” o “convalida” necessaria per l’efficacia del provvedimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondo pensioni: “Fermo preventivo” elettorale e la mancata convalida dei decreti.

Approfondimenti su Fondo Pensioni Decreti

Claudio Carlomagno ha confessato durante l'interrogatorio di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui corpo è stato trovato domenica ad Anguillara Sabazia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fondo Pensioni Decreti

Argomenti discussi: Auto in fermo amministrativo, novità sulla rottamazione per 3,5 milioni di veicoli: cosa cambia.

Non è mai troppo presto per pensare alla pensioneIl consiglio regionale del Trentino-Alto Adige voterà, e con ogni probabilità approverà, un disegno di legge con cui la regione si impegna a versare fino a 1.100 euro per costituire un fondo pensione ... ilpost.it

Pensione integrativa, conviene un fondo privato o negoziale? La risposta su «Chiedi all’esperto»«A circa 20 anni dalla pensione sto valutando una pensione integrativa e sono di fronte al bivio se sia meglio optare per un Fondo privato o un fondo negoziale. Quali vantaggi reali avrei con il ... corriere.it

Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari. L'ammontare varia a seconda del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti rb.gy/pki6m2 Inps Comunica x.com

Come si fa per non aderire al fondo pensione , c’è silenzio assenso - facebook.com facebook