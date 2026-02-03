Fondo Automotive 2026–2030 | 1,6 miliardi alla filiera niente bonus per l’auto nuova

Le risorse pubbliche tornano a finanziare il settore auto, ma questa volta la strategia cambia. Il governo ha annunciato un fondo da 1,6 miliardi di euro per sostenere la filiera tra il 2026 e il 2030, senza prevedere bonus per l’acquisto di auto nuove. La scelta punta a favorire la transizione ecologica delle imprese, lasciando però fuori i consumatori che speravano in incentivi diretti per acquistare vetture nuove. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra concessionari e associazioni di categoria.

Tornano le risorse pubbliche per l’auto, ma la traiettoria è diversa rispetto agli anni dei bonus in concessionaria. Il nuovo DPCM presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy programma le risorse del Fondo Automotive fino al 2030, per un totale di circa 1,6 miliardi di euro, con l’intenzione di sostenere il comparto senza riaprire la stagione degli incentivi generalizzati per l’acquisto di vetture nuove. La scelta, in chiave economica, segnala una priorità: mettere in sicurezza la filiera e accompagnare la trasformazione industriale, più che spingere la domanda retail. Aiutare l’industria, non le immatricolazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fondo Automotive 2026–2030: 1,6 miliardi alla filiera, niente bonus per l’auto nuova Approfondimenti su Fondo Automotive 2026 2030 Fondo automotive, in arrivo incentivi per Gpl e wallbox. Bonus fino a 4.000 euro per microcar Il governo italiano ha approvato nuovi incentivi per il settore automotive. Un’auto aziendale su due dovrà essere elettrica dal 2030: la novità per l’Italia nascosta nel pacchetto automotive dell’Ue Dal 2030, un’auto aziendale su due dovrà essere elettrica in Italia, secondo le nuove direttive dell’Unione Europea. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fondo Automotive 2026 2030 Argomenti discussi: Fondo automotive, in arrivo incentivi per Gpl e wallbox. Bonus fino a 4.000 euro per microcar; Incentivi auto, niente bonus per i nuovi veicoli. Ecco dove andranno; Automotive: Urso all'Ue, Cambiamenti radicali subito, non maquillage; Mimit, in arrivo 1,6 miliardi del Fondo automotive fino al 2030. Decreto indica 400 milioni per il 2026. Gli incentivi auto 2026 sono previsti, ma per ora non per l’acquisto di vetture nuoveIncentivi auto: il governo punta su retrofit a gas e infrastrutture, nessun bonus per l’acquisto di vetture nuove. Cambio radicale rispetto al passato ... virgilio.it Hai un’auto a benzina? Dal 2026 puoi convertirla a GPL o metano con l’aiuto dello StatoIncentivi auto 2026: niente bonus per auto nuove, ma 21 milioni per il retrofit a GPL e metano. Ecco cosa prevede il Fondo Automotive. blogsicilia.it Nel libro Francesco Zirpoli afferma che le difficoltà del settore in Italia non dipendono da Bruxelles ma dai disinvestimenti di Fiat e Stellantis. La ricetta per salvare la filiera richiede di rifinanziare il Fondo automotive e scommettere su elettrificazione e software - facebook.com facebook Mentre l'esecutivo mette sul piatto 1,6 miliardi (la dotazione originaria del Fondo Automotive era di 8), Stellantis fa grandi promesse sulla ripartenza delle fabbriche italiane ma non fornisce risposte concrete ai quesiti più assillanti. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.