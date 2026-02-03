Questa sera al teatro Fonderia Leopolda si tiene un nuovo spettacolo della stagione “La ricerca degli opposti”. La scena si apre con un malato che, però, si scopre essere solo un personaggio immaginario. La rappresentazione inizia alle 21.15, attirando un pubblico curioso di scoprire cosa si nasconde dietro questa storia.

Nuovo appuntamento oggi alle 21.15 nel teatro Fonderia Leopolda per la stagione ’La ricerca degli opposti’. Sul palco saliranno Tindaro Granata e Lucia Lavia con lo spettacolo ’ Il malato immaginario ’ di Molière. Un adattamento e una traduzione di Angela Dematté, che vede, accanto a Granata e Lavia anche Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi, Ottavia Sanfilippo. Scene di Guido Buganza, costumi di Ilaria Ariemme, musiche di Daniele D’Angelo, luci di Cesare Agoni, cura dei movimenti da parte di Marta Ciappina, con la produzione di Centro Teatrale Bresciano in coproduzione con Lac Lugano Arte e Cultura, Viola Produzioni Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fonderia Leopolda. C’è un malato. Ma è immaginario

Il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita in anteprima nazionale lo spettacolo "Totalmente incompatibili" con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

