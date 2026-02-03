Fondazione Gimbe | Liste d’attesa dopo 18 mesi nessun beneficio ai cittadini

Dopo 18 mesi dall’approvazione del decreto per smaltire le liste d’attesa nel Ssn, la Fondazione Gimbe torna a criticare i risultati. Secondo i dati, i cittadini non hanno ancora visto miglioramenti concreti: le attese rimangono lunghe e le promesse fatte non si sono tradotte in azioni efficaci. La situazione resta difficile per chi aspetta di sottoporsi a visite e interventi.

Tempo di lettura: 4 minuti A 18 mesi dal via libera alla conversione in legge del decreto per lo smaltimento delle liste d'attesa nel Servizio sanitario nazionale (Ssn), "ancora non si vedono benefici concreti per i cittadini ed i pazienti". La denuncia arriva dalla Fondazione Gimbe, che sottolinea come i tempi di visite ed esami continuino a protrarsi ancora in troppi i casi, con due esempi su tutti: se per circa metà dei cittadini una prima visita oculistica o un'ecografia all'addome – due delle prestazioni più richieste – sono effettuate nei limiti temporali previsti, una parte consistente continua ad aspettare mesi.

