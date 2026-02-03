Fondazione Banca del Monte aperti nove bandi | Incrementiamo l’impegno per le comunità

La Fondazione Banca del Monte ha aperto nove nuovi bandi. L’obiettivo è sostenere progetti che rafforzino le comunità locali. Tra le iniziative, ci sono biblioteche vive nelle zone più periferiche, interventi contro il disagio sociale e l’abbandono scolastico, e azioni per riqualificare spazi pubblici. La fondazione vuole migliorare la qualità della vita, anche attraverso attività sportive e il mantenimento delle scuole aperte dopo l’orario scolastico.

Biblioteche vive per promuovere la cultura in zone periferiche, ma anche interventi per prevenire e contrastare il disagio sociale, l’abbandono scolastico e le discriminazioni, per riqualificare gli spazi che abbiano un impatto sul miglioramento della qualità della vita e nella sfera sportiva e per tenere le scuole aperte in orario extra-scolastico. Sono aperti i bandi 2026 che la Fondazione Monte di Lombardia rinnova per le comunità lombarde, un’iniziativa che punta a rispondere con forza e concretezza alle sfide attuali bisogni sociali. "Con la pubblicazione di ben 9 bandi, tra cui quello relativo al Premio Andrea Astolfi, alla terza edizione - dice il presidente della Fondazione Mario Cera (nella foto) -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

