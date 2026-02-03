Foggia maxi truffa sull' assegno Unico Universale con l' aiuto dell' IA | soldi erogati a famiglie inesistenti

A Foggia gli agenti smantellano una truffa da 1,4 milioni di euro sull'assegno Unico Universale. Quattro persone sono state inserite nel registro degli indagati, tutte coinvolte in un sistema che usava l’intelligenza artificiale per creare false identità. Le autorità hanno sequestrato i soldi che erano stati erogati a famiglie inesistenti. La frode si basava su un ingegnoso meccanismo che ha ingannato il sistema pubblico, sottraendo denaro allo Stato e alle famiglie vere. Ora si cerca di

È di quattro indagati e 1,4 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito nella provincia di Foggia, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura locale, dopo che sono emersi elementi indiziari relativi a un sofisticato meccanismo di frode volto a ottenere indebitamente l’Assegno Unico Universale. Il sistema fraudolento: identità fittizie e documenti falsi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da una segnalazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Andria. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Foggia, maxi truffa sull'assegno Unico Universale con l'aiuto dell'IA: soldi erogati a famiglie inesistenti Approfondimenti su Foggia Maxi Truffa Assegno unico universale: nei primi dieci mesi del 2025 erogati 16,4 miliardi di euro Nel 2025, l'assegno unico universale continua a rappresentare un supporto fondamentale per le famiglie italiane, con 16,4 miliardi di euro erogati nei primi dieci mesi. Manovra 2026: aumento dell’Assegno unico universale e nuovi criteri ISEE per le famiglie Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Foggia Maxi Truffa Argomenti discussi: Furto d’identità e maxi truffa sull’olio: arrestati tre uomini, sequestrati 426mila euro; Vasto: smascherata maxi truffa dell’acqua sui tratturi; Truffe agricole e fondi europei, il tempo cancella le accuse: in nove fuori dal processo Grande Carro; Cerignola, due auto rubate abbandonate su un bene confiscato alla mafia. Foggia – BAT: Truffa sull’Assegno Unico: create 59 identità false, sequestrati beni per 1,4 milioni di euroTruffa sull’Assegno Unico: create 59 identità false, sequestrati beni per 1,4 milioni di euro FOGGIA/BAT – Il Tribunale di Foggia ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confro ... statoquotidiano.it Foggia, maxi inchiesta sullo spaccio: altri 9 arresti dopo gli interrogatori preventiviNuovo sviluppo nell’ampia inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti a Foggia. I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove pers ... statoquotidiano.it https://www.avantionline.it/assegno-unico-e-universale-portale-unico-isee/ - facebook.com facebook L'assegno unico universale subisce un incremento dell'1,4% a partire da febbraio 2026. L'Inps ha pubblicato ufficialmente i nuovi importi rivalutati secondo l'adeguamento annuale al costo della vita. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.