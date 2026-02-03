**Fiscali sequestrano 3,5 milioni in fatture sospette | l’operazione è stata scoperta grazie a una segnalazione**

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 3,5 milioni di euro in beni, tra cui immobili, un’auto di lusso e quote azionarie. L’operazione è partita da una segnalazione e ha portato alla scoperta di fatture sospette, che hanno fatto scattare i controlli. L’intera operazione si è svolta martedì 3 febbraio e ha coinvolto diverse persone e aziende sospettate di evasione fiscale.

Martedì 3 febbraio 2026, la Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato ben 3,5 milioni di euro in beni, tra cui immobili, un'auto di lusso e quote azionarie, nell'ambito di un'operazione investigativa condotta da una competente autorità giudiziaria. L'inchiesta, condotta in ambito fiscale, è stata attivata a seguito di un controllo ispettivo su una società specializzata in consulenza amministrativa, che ha portato alla luce un sistema di fatturazione falsa e di compensazioni di crediti d'imposta inesistenti. Le indagini hanno coinvolto quattro aziende, tre situate nel territorio del lago di Garda e una con sede a Rimini, tutte attive nella consulenza imprenditoriale.

