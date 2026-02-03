Firenze si prepara a vivere un evento insolito: al Cartiere Carrara si girano le scene di Stranger Things. L’annuncio ha fatto il giro dei social e in città già si respira un’aria di attesa. Mancano quasi dodici mesi, ma i fan sono già in fermento, pronti a vedere Firenze trasformata nel set di una delle serie più amate degli ultimi anni.

E anche Firenze finì sottosopra. D’accordo, manca ancora quasi un anno, ma l’evento annunciato in questi giorni via social e sul web è di quelli da appuntare sul calendario. In rosso, ovviamente. Il 28 dicembre al Teatro Cartiere Carrara è in programma ’Back to Hawkins’, il primo tribute show internazionale dedicato a Stranger Things. A differenza dello spettacolo teatrale ’Stranger Things: The First Shadow’ in programmazione anche in questi giorni nei teatri del West End londinese, al quale hanno lavorato gli sceneggiatori della serie Netflix su una storia dei suoi stessi creatori, i fratelli Duffer, la produzione non punta ad ’espandere’ l’universo di Stranger Things ma ad omaggiarlo, a tenerlo ancora in vita dopo il finale che ha commosso (o fatto arrabbiare) milioni di persone a capodanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze sottosopra. Stranger Things al Cartiere Carrara

Approfondimenti su Firenze Carrara

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Firenze Carrara

Argomenti discussi: Firenze sottosopra. Stranger Things al Cartiere Carrara.

Firenze sottosopra. Stranger Things al Cartiere CarraraE anche Firenze finì sottosopra. D’accordo, manca ancora quasi un anno, ma l’evento annunciato in questi giorni via social e sul web è di quelli da appuntare sul calendario. In rosso, ovviamente. Il 2 ... lanazione.it

Stranger Things, Undici affronta una nuova minaccia nel primo poster dello spin-off Tales from ’85Stranger Things: Tales from ’85 svela il primo poster con Eleven e una nuova minaccia del Sottosopra. Lo spin-off animato arriverà nel 2026. cinefilos.it

Stranger Things: Storie dal 1985, ecco trailer e data d'uscita della serie animata! - facebook.com facebook