Finto maresciallo cantieri fantasma e intimidazioni | Procura chiede il processo per due giovani

La procura di Roma ha chiesto il processo per due giovani accusati di aver messo in piedi una serie di episodi che hanno seminato paura tra i cittadini. Si parla di un finto maresciallo, cantieri fantasma e minacce che hanno fatto crescere il panico nel quartiere. La vicenda ha creato un clima di tensione e allarme sociale, e ora si attende l’udienza preliminare.

Una sequenza di episodi che, secondo l’accusa, avrebbe prodotto un diffuso clima di paura e allarme sociale. È questo lo scenario delineato dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Sabini Belgacem, 26 anni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto e di origine marocchina, indicato come presunto autore di una serie di truffe, estorsioni e minacce aggravate, spesso messe in atto assumendo false identità istituzionali. Con lui è imputato Andrea Milone, 20 anni, anch’egli barcellonese, ritenuto coinvolto in alcuni dei raggiri contestati. Su richiesta delle sostitute procuratrici Veronica De Toni e Dora Esposito, i due dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Caristia il prossimo 24 marzo, chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

