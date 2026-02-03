Finto maresciallo cantieri fantasma e intimidazioni | Procura chiede il processo per due giovani
La procura di Roma ha chiesto il processo per due giovani accusati di aver messo in piedi una serie di episodi che hanno seminato paura tra i cittadini. Si parla di un finto maresciallo, cantieri fantasma e minacce che hanno fatto crescere il panico nel quartiere. La vicenda ha creato un clima di tensione e allarme sociale, e ora si attende l’udienza preliminare.
Una sequenza di episodi che, secondo l’accusa, avrebbe prodotto un diffuso clima di paura e allarme sociale. È questo lo scenario delineato dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Sabini Belgacem, 26 anni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto e di origine marocchina, indicato come presunto autore di una serie di truffe, estorsioni e minacce aggravate, spesso messe in atto assumendo false identità istituzionali. Con lui è imputato Andrea Milone, 20 anni, anch’egli barcellonese, ritenuto coinvolto in alcuni dei raggiri contestati. Su richiesta delle sostitute procuratrici Veronica De Toni e Dora Esposito, i due dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Caristia il prossimo 24 marzo, chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Procura giovani
Torture in carcere, Procura chiede condanna "equa" nel processo bis ai due agenti
La tentata truffa del "finto maresciallo" non va a segno. Denuncia e foglio di via obbligatorio per due ragazzi
Ultime notizie su Procura giovani
Argomenti discussi: Finto maresciallo, cantieri fantasma e intimidazioni: Procura chiede il processo per due giovani.
Coppia di anziani truffati da un finto maresciallo: recuperato bottino da 10mila euroBologna, 1 dicembre 2025 – Un truffatore che, con un complice, aveva raggirato e derubato una coppia di anziani coniugi bolognesi è stato arrestato dai carabinieri, che hanno anche recuperato il ... ilrestodelcarlino.it
L'inganno del finto Maresciallo che si trasforma in violenza sull'anziana di 84 anniUn'azione fulminea e coordinata tra il coraggio di una donna figlia della vittima, il supporto della gente e la prontezza dei Carabinieri ha portato all'arresto immediato di una coppia di giovani ... rainews.it
Il solito finto maresciallo dei carabinieri si è presentato alla porta della vittima, sostenendo che la figlia avesse appena fatto un grave incidente stradale e che fosse necessaria una cauzione per evitare ulteriori guai. Il cittadino lo ha bloccato, allertando i veri mi - facebook.com facebook
Anziani ingannati: ecco un esempio di una truffa del falso maresciallo #Mattino5 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.