Finti carabinieri al telefono nuova truffa Chiedono il cellulare per occupare le linee

3 feb 2026

Una nuova truffa si sta diffondendo tra i residenti di Fano. Al telefono, alcuni falsi carabinieri chiamano per chiedere i dati del veicolo e dei cellulari. Quando ottengono le risposte, cercano di mettere a segno il colpo finale, sfruttando le telefonate per occupare le linee e creare confusione. La paura e la confusione spingono molte persone a credere a questi truffatori, che puntano a ottenere informazioni o a creare disorientamento.

"Pronto. Chiamo dal comando dei carabinieri di Fano. Qual è la targa della vostra macchina? E quali sono i numeri dei vostri cellulari?" Dopodiché, ottenute le risposte, fondamentali per il proseguo del piano, i truffatori sferrano la mazzata finale, che aggiunta alla citazione ‘carabinieri’ manderebbe in tilt quasi tutti. E il copione recita: "Mi dispiace, ma la vostra auto risulta coinvolta in una rapina a una gioielleria fanese. Ed è necessario che vi presentiate immediatamente nella nostra caserma per accertamenti". Contestualmente, i malviventi impegnano la linea telefonica del telefono cellulare (il cui numero era stato richiesto in precedenza), al fine di evitare eventuali riscontri da parte delle vittime con le forze dell’ordine o con altri familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

