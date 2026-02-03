Finocchio al prof gay studente denunciato ma il tribunale di Treviso archivia

Il tribunale di Treviso ha archiviato il caso di uno studente denunciato per aver chiamato un professore “finocchio”. La vicenda aveva acceso le polemiche, ma ora si chiarisce che non ci sono elementi per procedere. La scuola e l’ambiente scolastico sono al centro di questa vicenda, che ha coinvolto anche le parole usate dallo studente. Il professore aveva parlato di episodi di bullismo omofobo senza tutela, ma la giustizia ha deciso di chiudere il caso.

«Il mio obiettivo è far sapere alla gente quali umiliazioni devono subire ogni giorno tanti insegnanti che si recano sul posto di lavoro e subiscono bullismo omofobo senza alcuna tutela. Vorrei contribuire a creare un deterrente per futuri comportamenti simili, per far capire che non siamo disposti a tollerare tali abusi». A parlare è E.S., 25enne dell'Alta padovana, insegnante di una scuola superiore del vittoriese, finito al centro di un vero e proprio caso dopo aver denunciato di essere stato apostrofato con la parola "finocchio", oltre a varie frasi offensive, da un alunno. L'episodio "incriminato" è avvenuto davanti all'intera classe e a un altro docente.

