Fimer anno all’insegna del rilancio Nuovi mercati per il fotovoltaico

Il 2026 inizia con una spinta forte per Fimer. L’azienda, che produce inverter fotovoltaici per case, aziende e grandi impianti, punta a espandersi in nuovi mercati. Dopo un anno difficile, ora si concentra su strategie di crescita e investimenti. L’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale e consolidare la posizione nel settore delle energie rinnovabili.

Il 2026 si apre all'insegna del rilancio strategico per Fimer, operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, commerciali e utility-scale. In un contesto di mercato caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e normativa, l'azienda ha annunciato la nomina di Alberto Pinori come nuovo responsabile vendite e marketing Italia, affidandogli un ruolo chiave all'interno della rinnovata struttura aziendale. Pinori sarà chiamato a guidare le attività di sales & marketing sul mercato italiano, con la responsabilità di definire e sviluppare strategie commerciali mirate a rafforzare il posizionamento di Fimer, consolidare le relazioni con i clienti e sostenere una crescita solida e duratura.

