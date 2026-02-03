Nei padiglioni di Rimini si è appena concluso il Sigep, il grande salone internazionale dedicato a gelato, pasticceria e cioccolato. Per Cesena, l’evento è stato un’occasione per mettere in mostra le sue innovazioni, tra dolci e salate. La filiera del food nel nostro territorio vale oltre 40 miliardi di euro e quest’anno si è confermata tra le protagoniste con tante novità. I produttori locali hanno presentato prodotti nuovi e idee per migliorare la qualità e la varietà dell’offerta, attirando l’attenzione di visitatori e operator

Valgono oltre 40 miliardi di euro le filiere del food che sono state protagoniste, anche quest’anno, al Sigep di Rimini, il salone internazionale dei settori gelato, pasticceria e cioccolato, caffè, panificati e pizza. All’edizione 2026, conclusasi nelle scorse settimane, hanno preso parte espositori da 45 Paesi e 500 buyer da 75 Paesi: una vetrina di rilievo internazionale anche per le eccellenze nostrane, a partire da Babbi, che ha presentato qui le novità dell’anno per gli operatori della gelateria e pasticceria artigianale. Allo stand – 840 metri quadrati allestiti come una vera e propria piazza cittadina, tra archi, luoghi di ritrovo e botteghe storiche, ciascuna dedicata a una specialità – i fortunati visitatori hanno potuto degustare gelati, torte, semifreddi e tutte le altre delizie che hanno reso celebre l’azienda cesenate nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filiera del food, Cesena in tavola. Tante innovazioni dolci e salate

