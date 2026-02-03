Figec propone nuove tutele per i giornalisti | il reato di ostacolo all’informazione in esame legislativo

La Figec ha presentato una proposta di legge per proteggere meglio i giornalisti italiani. La novità principale riguarda l’introduzione di un reato specifico: l’ostacolo all’attività giornalistica. La federazione chiede che chi cerca di ostacolare il lavoro dei giornalisti venga punito con leggi più chiare e più dure. Ora si attende il percorso in Parlamento per capire se questa proposta avanzerà.

La Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (Figec) ha presentato una nuova proposta legislativa mirata a rafforzare la tutela dei giornalisti italiani, chiedendo l’introduzione di un reato specifico: l’ostacolo all’attività giornalistica. L’iniziativa, che sta già circolando all’interno del dibattito parlamentare e che la Figec ha ufficialmente sottoposto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nasce in un contesto di crescente tensione tra i media e gruppi di estrema sinistra, dopo una serie di episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei professionisti della comunicazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

