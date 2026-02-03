Fiato corto anche da fermo nel calcio | cosa succede al tuo respiro

Molti calciatori si rendono conto di avere il fiato corto anche quando non corrono o si fermano in campo. Questo problema, che può sembrare semplice, nasconde cause più complesse come il metabolismo, i riflessi nervosi o un debito di ossigeno. Molti si chiedono cosa succede al loro respiro durante le partite e cosa può provocare questa sensazione di mancanza di fiato anche in momenti di calma.

Succede a tutti. Dopo uno scatto intenso, la palla è uscita, l’arbitro fischia, ti fermi per rifiatare. ma il fiato non torna. Respiri ancora affannosamente, come se stessi continuando a correre. Ti guardi intorno, sei fermo come gli altri, ma senti il cuore che batte forte e i polmoni che non si placano. È una sensazione familiare nel calcio praticato, soprattutto tra i dilettanti. E no, non è solo “poca condizione”. È fisiologia pura. Durante un’azione ad alta intensità – uno sprint, un pressing, una corsa all’indietro – il tuo corpo consuma una quantità elevata di ossigeno e produce molti più metaboliti, come anidride carbonica (CO2) e ioni H? (che rendono il sangue più acido). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

