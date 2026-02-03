Fiamma Olimpica 2026 | eventi in diretta su LegnanoNews e VareseNews per i comuni del Brianza

La Fiamma Olimpica ha attraversato i paesi del Brianza il 4 febbraio. La torcia ha percorso Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno, partendo alle 9 del mattino. La corsa ha attirato l’attenzione di tantissimi cittadini, che si sono radunati lungo il percorso per seguire da vicino l’evento. LegnanoNews e VareseNews trasmetteranno gli aggiornamenti in diretta, permettendo a tutti di vivere da vicino questa giornata speciale.

Il 4 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica ha attraversato i comuni della Brianza, in particolare Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno, con una tappa che ha visto il ritmo della torcia olimpica che parte alle 9.40 da Gallarate. Il percorso ha portato gli atleti a Busto Arsizio, dove la fiaccola è stata accesa all'oratorio di Beata Giuliana alle 11, prima di proseguire verso Castellanza. Alla fine della tappa, la torcia è arrivata a Legnano tra le 13 e 13.15, in un momento di grande festa, con coinvolgimento della comunità locale. L'evento è stato seguito in diretta da LegnanoNews e, che hanno offerto un liveblog attivo per i cittadini interessati.

