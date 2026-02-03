Feta greca a rischio | mezzo milione di animali abbattuti prezzi in aumento del 40%
La feta greca rischia di sparire dal mercato. In Grecia, l’epidemia di vaiolo ovino e caprino ha portato all’abbattimento di circa mezzo milione di animali. I produttori sono in allarme e i prezzi del formaggio sono già saliti del 40 per cento. Per i consumatori italiani, potrebbe diventare sempre più difficile trovare la feta di qualità a prezzi accessibili nei prossimi mesi.
Il 2026 si preannuncia come un anno critico per gli amanti della feta: un’epidemia di vaiolo ovino e caprino sta decimando gli allevamenti greci, mettendo a rischio le forniture del celebre formaggio a Denominazione di Origine Protetta e provocando aumenti di prezzo già significativi. Tra gennaio e ottobre 2025 l’import in Italia è cresciuto del 40%, ma la situazione potrebbe presto invertirsi drasticamente. Secondo quanto riportato da Assolatte, sono circa mezzo milione le pecore e capre abbattute in Grecia dall’agosto 2024, quando è stato rilevato il primo caso di vaiolo. Si tratta del 5% dell’intero gregge nazionale, una percentuale che sta avendo ripercussioni dirette sulla quantità di latte disponibile per la trasformazione casearia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
