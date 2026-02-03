Festival ' Comicorto' premiato il regista casertano Max Oliva con ' Fortunata'

Max Oliva, regista di Caserta, ha vinto il premio ‘Cinema Senza Barriere’ a Comicorto con il suo cortometraggio ‘Fortunata’. La giuria ha premiato il suo lavoro che affronta temi come l’integrazione e il disagio sociale. La premiazione si è svolta durante la quarta edizione del festival, che mette in luce produzioni legate a queste tematiche.

Il riconocimento al cortometraggio girato tra Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Formia nella sezione 'Cinema senza barriere' Il regista casertano ha quindi conquistato pubblico e critico con il suo cortometraggio girato tra Caserta frazione Casola, Santa Maria Capua Vetere e Formia. L'opera parla dell'adolescente Fortunata, amante dei libri e dotata di una sensibilità spiccata, vive con sua madre, in apparenza amorevole e attenta ai suoi bisogni, ma in realtà cinica e amorale.Sua madre ogni giorno fa prostituire sua figlia, tra il silenzio del vicinato e gli ospiti momentanei che vi soggiornano per poche ore.

