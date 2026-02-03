Festa di San Biagio e ' Crumble di panettone avanzato' | la ricetta del riciclo con pere e cannella
Con la festa di San Biagio alle porte, molte famiglie cercano modi semplici per riutilizzare il panettone avanzato. Oggi vi proponiamo una ricetta facile e gustosa: il crumble di panettone con pere e cannella. Basta poco per trasformare gli avanzi in un dolce nuovo, perfetto per la tradizione di questa giornata.
Nelle nostre case potrebbero esserci ancora dei panettoni che vorremmo tanto smaltire anche in maniera originale e alternativa, come fare? Oggi vi suggeriamo una ricetta per un dolce perfetto soprattutto in vista di San Biagio giornata in cui c’è un’antica tradizione contadina secondo la quale.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su San Biagio riciclo
San Biagio, il santo medico che protegge la gola (con due candele) e l’ultima fetta di panettone
Ogni 3 febbraio, le chiese italiane si riempiono di fedeli che vogliono rispettare un’antica tradizione.
**”Il panettone di San Biagio: l’antica tradizione che pochi ancora celebrano a Palermo”**
A Palermo, pochi ancora ricordano il panettone di San Biagio.
Ultime notizie su San Biagio riciclo
Argomenti discussi: Festa di San Biagio e benedizione della gola; A Monza torna la sagra di san Biagio: tutti gli appuntamenti; Fiera di San Biagio con mercato sull'area della chiesa; A San Bonifacio la Sagra di San Biagio dal 22 gennaio al 3 febbraio 2026.
Le tradizioni più curiose di San Biagio in Italia: dal pane benedetto ai dolci regionali (mappa)Dal panettone salva-gola di Milano alle panelle con nastrini in Puglia: viaggio tra riti e dolci di San Biagio, con mappa delle tappe più curiose. nostrofiglio.it
San Biagio e la benedizione della golaLa miracolosa guarigione di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Questo, è al centro della tradizionale benedizione della gola, con le candele della Presentazione del Signore al ... acistampa.com
NON TUTTI SANNO CHE... SAN BIAGIO ERA IL PATRONO DI SALA CONSILINA Fino alla fine del 1700 San Biagio, come attestato da alcuni documenti dell'epoca, era compatrono di Sala Consilina insieme a San Michele Arcangelo. Ad attestarlo c - facebook.com facebook
Buon San Biagio in volo! x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.