Oggi e domani a San Leone si svolgono due eventi dedicati a San Biagio, che chiudono la mostra

La Sala del San Leone oggi e domani festeggia con due eventi San Biagio che concludono la mostra " Forme D’Arte " (nella foto). Oggi alle 17 si presenta il libro "Un pianista da pianobar" di Tony D’Amico e curato da Umberto Guidi. Il libro parla della vita da musicista di Tony D’Amico, gli incontri e gli aneddoti della carriera, i locali dove ha suonato: un tuffo nel passato dal 1973 a oggi. Il libro ha una postfazione del regista Adolfo Lippi. Il libro, Edizioni Ancora, racconta dell’incontro con il giovane e non ancora conosciuto Andrea Bocelli e dell’amicizia che continua ancora oggi, della grande Mina con cui Tony e di ha avuto il piacere di fare diversi duetti estemporanei in una serata al Patriarchino, Mac Ronay il mimo ed illusionista francese in una serata alla Bussola di Focette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa di S. Biagio. Letteratura e arte a San Leone

In occasione della Festa di San Biagio, si terrà una degustazione di formaggi a favore di iniziative benefiche.

Il Tempio di San Biagio si riapre dopo cinque anni di chiusura e accoglie di nuovo i fedeli.

