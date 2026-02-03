Festa di Carnevale con lo spettacolo di magia a Lentella

Martedì 17 febbraio a Lentella la festa di Carnevale si anima con uno spettacolo di magia comica nella sala polivalente. Un pomeriggio all'insegna del divertimento, che ha attirato famiglie e bambini della zona. La sala si è riempita di risate mentre il mago ha sorpreso il pubblico con trucchi e illusioni. La manifestazione ha coinvolto tutti, regalando un momento di allegria in un giorno di festa.

Martedì 17 febbraio, giorno di Carnevale, a Lentella, nella sala polivalente c'è lo spettacolo di magia comica. Un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con uno spettacolo che unisce magia, intrattenimento e momenti musicali, pensato per offrire un pomeriggio di divertimento

