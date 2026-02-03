Festa di Carnevale con lo spettacolo di magia a Lentella

Da chietitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 febbraio a Lentella la festa di Carnevale si anima con uno spettacolo di magia comica nella sala polivalente. Un pomeriggio all'insegna del divertimento, che ha attirato famiglie e bambini della zona. La sala si è riempita di risate mentre il mago ha sorpreso il pubblico con trucchi e illusioni. La manifestazione ha coinvolto tutti, regalando un momento di allegria in un giorno di festa.

Martedì 17 febbraio, giorno di Carnevale, a Lentella, nella sala polivalente c'è lo spettacolo di magia comica. Un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con uno spettacolo che unisce magia, intrattenimento e momenti musicali, pensato per offrire un pomeriggio di divertimento e.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lentella Carnevale

La magia dello storico Carnevale Persicetano: sfilate, maschere e due domeniche di festa

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa.

Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lentella Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale 2026: come festeggiarlo con i bambini tra gioco e cultura - - Explora; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Festa di Carnevale con apericena; Carnevale 2026 nelle Marche con i bambini.

festa di carnevale conCarnevale, tornano i carri mascherati in Prato della Valle: gran festa tra gusto, sapori e giganti di cartapesta. Il programmaPADOVA - Domenica prossima tornano i carri mascherati in Prato della Valle: si attendono 15mila persone e la festa inizierà già la mattina. La kermesse, infatti, prenderà ... ilgazzettino.it

Festa di Carnevale con lo spettacolo di magia a LentellaMartedì 17 febbraio, giorno di Carnevale, a Lentella, nella sala polivalente c'è lo spettacolo di magia comica. Un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con uno spettacolo che unisce m ... chietitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.