Un quindicenne della provincia di Benevento è stato fermato con 100 grammi di hashish addosso durante un controllo della Guardia di Finanza. Il ragazzo aveva anche banconote di piccolo taglio. Gli agenti lo hanno fermato mentre si trovava in strada e, a seguito di una perquisizione, hanno trovato la droga e il denaro. Ora rischia di finire nei guai, anche se la sua età potrebbe portare a una valutazione diversa da parte delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un quindicenne della provincia di Benevento, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish nel corso di un controllo effettuato dagli operatori della Guardia di Finanza di Benevento. Il giovane è stato fermato durante un’attività di verifica sul territorio. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto addosso al minore la sostanza stupefacente, oltre a denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto compatibile con un’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Informata l’Autorità giudiziaria minorile, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il ragazzo è stato trasferito in una struttura idonea, dove rimarrà in attesa della convalida del provvedimento, prevista nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fermato a 15 anni con 100 grammi di hashish, addosso anche banconote di piccolo taglio

