Fermati dai carabinieri in auto nascondono 200 grammi di cocaina

I carabinieri di Monterchi hanno fermato due uomini in auto e hanno trovato 200 grammi di cocaina nascosta. I due, residenti nel Perugino, sono stati subito arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Ora sono in attesa di essere processati.

