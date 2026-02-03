Fermare l’involuzione del Prato | Dobbiamo cambiare atteggiamento

Il Prato non si ferma. Dopo la sconfitta sul campo del Follonica Gavorrano, la società ha deciso di non abbassare la guardia. La squadra si allena anche durante il giorno di riposo, cercando di cambiare rotta e invertire l’andamento negativo. La situazione richiede impegno e determinazione, e i giocatori sono pronti a lavorare duramente per reagire.

Niente riposo per il Prato. La decisione della società biancazzurra dopo la sconfitta rimediata sul campo del Follonica Gavorrano è stata inevitabile, con la squadra obbligata ad allenarsi anche nel giorno solitamente concesso libero. Ieri il gruppo ha invece lavorato al Lungobisenzio. Inevitabile appunto, dopo una prestazione estremamente deludente come quella di domenica, che rende ancora più complicato e amaro il periodo attraversato dai lanieri. Nelle cinque gare disputate nel 2026, Risaliti e compagni hanno conquistato la miseria di quattro punti, incappando in tre ko (sono in tutto nove quelli in campionato).

