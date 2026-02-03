Ferita donna dopo schianto in scalinata all’incrocio tra mini e palazzina

Questa mattina a Civitanova si è verificato un incidente all’incrocio tra via Piceno e via Sicilia. Una donna è rimasta ferita dopo essere caduta o essere stata coinvolta in uno schianto sulla scalinata tra una mini e una palazzina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica.

Un incidente stradale ha causato una ferita alla donna coinvolta, avvenuto all’incrocio tra via Piceno e via Sicilia a Civitanova. Alle ore 8, durante l’ora di punta, una Mini è finita contro una scalinata dopo essersi scontrata con una Panda del servizio di vigilanza Axitea. L’urto è avvenuto nella zona di San Gabriele, in seguito a una mancata precedenza. La vettura è andata a finire contro una abitazione distruggendone la scalinata. Gli airbag degli due veicoli sono esplosi. La donna a bordo è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravissime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercoledì 7 gennaio 2026, in piazza Giusti si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter.

Nella frazione Il Matto, ad Arezzo, si è verificata un’esplosione in una palazzina di due piani nel tardo pomeriggio del 15 gennaio.

