A gennaio il Fenerbahçe ha fatto un passo per cercare di ingaggiare Romelu Lukaku. La società turca ha sondato il suo interesse, anche se poi alla fine non si è concretizzato nulla. La trattativa è rimasta in stand-by, ma il nome dell’attaccante belga è rimasto sulla bocca di tutti.

Spunta un curioso retroscena di mercato legato al gennaio appena concluso. Tra i profili valutati dal Fenerbahçe per rinforzare l’attacco c’era anche Romelu Lukaku, attualmente in forza al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centravanti belga sarebbe finito nella lista dei nomi monitorati dalla dirigenza turca, che stava cercando un attaccante di peso per la seconda parte di stagione. Lukaku, in fase di recupero fisico, è stato effettivamente sondato, ma l’operazione non ha mai preso una direzione concreta. A frenare l’affondo decisivo sarebbero stati anche i rapporti non sempre semplici con l’allenatore Domenico Tedesco, che aveva già guidato l’attaccante in nazionale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Fenerbahçe, retroscena di mercato: sondato Lukaku a gennaio

L'Inghilterra si scontra con l'Italia sul mercato dei trasferimenti.

