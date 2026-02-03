Felipe VI ha compiuto 58 anni il regalo speciale di sua figlia Sofia

Felipe VI ha spento 58 candeline e ha ricevuto un regalo speciale dalla figlia Sofia. La principessa ha ripreso le sue attività ufficiali, segnando una ripresa importante per la famiglia reale spagnola. La notizia è stata annunciata dalla Casa Reale, che sottolinea come l’Infanta abbia deciso di tornare a lavorare in autonomia proprio nel giorno del compleanno del Re.

In occasione del suo 58esimo compleanno, Felipe VI ha ricevuto un regalo davvero speciale dalla Principessa Sofia: la Casa Reale ha infatti annunciato ufficialmente che, proprio in coincidenza con il compleanno del Re, l'Infanta ha ripreso la sua agenda ufficiale in solitaria. Questo gesto è considerato un gesto importante per Felipe, che vede nella figlia minore un impegno crescente e una maturità sempre più evidente verso i suoi doveri con la Corona.

