Federico II inaugura un’area per lo sport nel campus di Monte Sant’Angelo

Federico II ha inaugurato un nuovo spazio dedicato allo sport nel campus di Monte Sant’Angelo. L’area, pensata per favorire la socializzazione e il benessere, è stata aperta questa mattina con una cerimonia semplice e senza grandi proclami. Studenti e docenti potranno ora usufruire di un luogo che stimola l’attività fisica e il confronto tra giovani.

Il campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, alla socializzazione e al benessere psicofisico. In un’area del campus sono state installate attrezzature sportive a disposizione degli studenti e, inoltre, è stata posizionata anche una fontanina, la prima di dieci, grazie alla collaborazione con Abc, Acqua Bene Comune, società partecipata del Comune di Napoli a cui è affidata la gestione del ciclo idrico. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto PROBEN, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, di cui la Federico II è capofila, attraverso la app StaiChill, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico degli studenti universitari, aiutarli a gestire il disagio emotivo e psicologico e prevenire le dipendenze.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Federico II

La neve è tornata nel Foggiano, interessando in particolare i comuni di Faeto e Monte Sant’Angelo, come indicato dall’allerta meteo ‘gialla’ diffusa nelle ultime ore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Federico II

Argomenti discussi: Quantum Internet in Italia: alla Federico II di Napoli nasce il primo testbed nazionale per ricerca e industria; Odontoiatria, 40 anni dopo corso nel nome di Valletta: Pioniere della disciplina; GIOIA SANNITICA. Summer Laboratory e progetto Lavatoi: il 31 gennaio si inaugura l'installazione luminosa che reinterpreta il ruolo dell'acqua nell’identità e nella storia di Gioia Sannitica.; Eventi - GIOIA SANNITICA - Inaugurazione dell'installazione luminosa ''Lavatoi''.

Federico II inaugura un’area per lo sport nel campus di Monte Sant’AngeloIl campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, alla socializzazione e al benessere psicofisico. In un’area del campu ... ildenaro.it

Napoli, all'università di Monte sant'Angelo realizzata un’area attrezzata per lo sportIl Campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, ... msn.com

Spazi dedicati allo sport e una nuova ‘FontaUnina’ a Monte Sant’Angelo. Inaugurata un’area con alcune attrezzature sportive destinata alla socializzazione e al benessere fisico e mentale. Un programma di sperimentazione reso possibile grazie al progetto P - facebook.com facebook