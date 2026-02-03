Federica Brignone e gli ultimi dubbi olimpici oggi le prime prove a Cortina | Sensazioni contrastanti

Federica Brignone si allena oggi a Cortina per le prime prove in vista delle Olimpiadi. La sciatrice italiana cerca di capire se potrà partecipare a tutte le gare o solo a qualche specialità. Le sensazioni sono contrastanti, ma il tempo stringe e le decisioni devono essere prese in fretta.

Federica Brignone deve risolvere gli ultimi dubbi e capire a quali gare olimpiche potrà partecipare. Oggi i primi test sulla Tofane in vista della libera dell'8 febbraio. Dove probabilmente non ci sarà: "Ha capito di essere in ritardo, in discesa non si può improvvisare nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Brignone sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione.

