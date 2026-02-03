Federica Brignone e gli ultimi dubbi olimpici oggi le prime prove a Cortina | Sensazioni contrastanti
Federica Brignone si allena oggi a Cortina per le prime prove in vista delle Olimpiadi. La sciatrice italiana cerca di capire se potrà partecipare a tutte le gare o solo a qualche specialità. Le sensazioni sono contrastanti, ma il tempo stringe e le decisioni devono essere prese in fretta.
Federica Brignone deve risolvere gli ultimi dubbi e capire a quali gare olimpiche potrà partecipare. Oggi i primi test sulla Tofane in vista della libera dell'8 febbraio. Dove probabilmente non ci sarà: "Ha capito di essere in ritardo, in discesa non si può improvvisare nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Federica Brignone olimpiadi
Federica Brignone c’è per Milano-Cortina: “Come aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri”
Federica Brignone sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio.
“A oggi siamo certi che Federica sarà alle Olimpiadi”: il fratello di Brignone non ha dubbi. E la sciatrice ha deciso di andare subito a Cortina
Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione.
Ultime notizie su Federica Brignone olimpiadi
Argomenti discussi: Federica Brignone: La parte più bella della mia vita è prima dell'infortunio: l'incidente mi ha rubato una gamba e tolto gli sport che amo; Goggia-Brignone, la sfida continua; Quando gareggia Brignone in gigante e superG? Date, orari e dove vederla; Federica Brignone a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile.
Federica Brignone e gli ultimi dubbi olimpici, oggi le prime prove a Cortina: Sensazioni contrastantiFederica Brignone deve risolvere gli ultimi dubbi e capire a quali gare olimpiche potrà partecipare. Oggi i primi test sulla Tofane in vista della libera dell’8 febbraio. Dove probabilmente non ci ... fanpage.it
Federica Brignone: «La parte più bella della mia vita è prima dell'infortunio: l'incidente mi ha rubato una gamba e tolto gli sport che amo»Federica Brignone, portabandiera olimpica, e il rientro alle gare: «L'incidente mi ha rubato una gamba e il tempo: non leggo più. Il segreto è vivere il presente» ... corriere.it
Federica Brignone potrebbe saltare la Discesa Libera di Milano Cortina: la rivelazione della madre. - facebook.com facebook
#MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.