Febbraio mese nero per i trasporti | ci sarà quasi uno sciopero al giorno Ecco i più temuti

Febbraio si preannuncia come un mese difficile per i trasporti in Italia. Sono previsti 26 scioperi, tra treni, aerei e mezzi pubblici nelle città. Quasi ogni giorno ci sarà uno sciopero, creando disagi e disorganizzazione per pendolari e viaggiatori. Le agitazioni coinvolgono diversi settori e continuano a mettere alla prova la capacità di gestione del sistema dei trasporti.

Saranno 26 gli scioperi dei trasporti tra treni, aerei e trasporto pubblico (soprattutto per quanto riguarda le singole città) previsti nel mese di febbraio, praticamente uno al giorno. Ma tre saranno le date peggiori: il 16, il 27 e il 28 febbraio, dove a tremare sarà la mobilità nazionale.

Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

Febbraio si apre con un calendario di scioperi che mette in crisi il trasporto in tutta Italia.

