Febbraio è il vero inizio dell’anno | come scegliere una direzione senza sovraccaricarsi
Per molte persone, febbraio rappresenta davvero il inizio dell’anno. Dopo le illusioni di gennaio, si rendono conto che non basta un semplice cambio di calendario per cambiare vita. È il momento di capire quale strada prendere, senza sentirsi sopraffatti. Molti si confrontano con questa consapevolezza e cercano di trovare un equilibrio tra obiettivi e serenità.
C’è un momento preciso in cui molte persone capiscono che il “nuovo anno, nuova vita” di gennaio era più un’illusione che un piano reale. E no, non è un fallimento: è normale. Gennaio è il mese delle aspettative, delle ripartenze a freddo, dei buoni propositi sparati troppo in alto e di quella pressione silenziosa che sussurra: “dovresti essere già a posto”. Ecco perché febbraio è speciale. Per tanti, l’anno comincia davvero adesso: quando l’energia torna più stabile, la testa è più lucida e si può iniziare a costruire senza l’ansia di dimostrare qualcosa. Questo articolo (nato dal podcast Sotto lo stesso cielo) non è un oroscopo segno per segno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scegliere una direzione | Come iniziare febbraio senza sovraccaricarsi
