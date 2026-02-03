Fase finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica c’è il Savoia

La squadra femminile del liceo scientifico Savoia di Pistoia si prepara alla fase finale delle Olimpiadi di Matematica. Dopo aver superato le prove regionali, le ragazze sono state ufficialmente ammesse alla competizione nazionale che si terrà a Cesenatico a maggio. Ora si concentrano sugli ultimi allenamenti prima di affrontare la sfida più grande.

PISTOIA La squadra femminile di matematica del liceo scientifico Savoia ha conquistato l’accesso alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica a Cesenatico, in programma a maggio. Un risultato straordinario, costruito con talento, lucidità e una dose di coraggio che ha lasciato senza fiato studenti e docenti. Protagoniste della gara sono state Sara Gregorani (5C), Arianna Capecchi (4ASA), Sofia Romeo (4ASA), Elisa Silvestrini (4ASA), Greta Franchina (4D), Margherita Pretelli (4D), Emma Sbordone (3B) e Caterina V. Rossi (2B): loro le otto studentesse che hanno difeso i colori del Savoia in una competizione che richiede non soltanto abilità nel calcolo, ma una strategia ferrea e una freddezza mentale fuori dal comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni nazionali di matematica per le scuole superiori.

