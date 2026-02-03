Farwest ecco il video dell' aggressione alla troupe a Torino E Meloni riceve la giornalista

Una troupe di giornalisti è stata aggredita ieri a Torino durante un servizio sul campo. Le immagini mostrano chiaramente le persone che si scagliano contro gli operatori, che sono riusciti a riprendere tutto. La polizia è intervenuta subito per disperdere la folla e mettere in sicurezza chi lavorava sul posto. Nel frattempo, il presidente Meloni ha incontrato una giornalista che aveva subito delle intemperanze. La situazione resta tesa, con scontri di piazza che continuano a susseguirsi e a preoccupare le autorità.

Scontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di "Farwest" in onda martedì 3 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Il programma, condotto da Salvo sottile, proporrà un servizio esclusivo sugli scontri tra Askatasuna e le Forze dell'Ordine a Torino, durante i quali è stata aggredita anche una troupe della trasmissione. Il servizio di Bianca Leonardi documenterà, infatti, come dal corteo si è passati ad una feroce guerriglia urbana che ha visto le forze di polizia fronteggiare violenti antagonisti che hanno costretto, tra l'altro, la stessa troupe a doversi allontanare dopo la distruzione di tutta l'attrezzatura di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Approfondimenti su Farwest Torino A FarWest le immagini della troupe aggredita negli scontri di Torino Questa sera, a Torino, una troupe di Rai 3 è stata aggredita mentre filma gli scontri in città. Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne picchiato un fotografo: il video dell’aggressione La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Farwest Torino Argomenti discussi: Omicidio Pretti, cosa è successo con Gianluca Di Feo: Uccisa una persona disarmata, scena da Far West. #Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Due manifestanti portati via dagli agenti. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Fer - facebook.com facebook #Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Ferma condanna dalla #Rai. Video dell'inviat x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.